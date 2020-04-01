Haberturk.com'da böyle bir haber hiç yer almadı

HABERTURK.COM

Bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında Haberturk.com'a aitmiş gibi gösterilen bir haberin yayıldığı görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un Twitter mesajında da ifade ettiği gibi 'sahte haber', sayfamızdaki bir haber görselinin üzerine 'photoshop' kullanılarak monte edilmiş ve servis edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı da Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu ekran görseli ulusal bir medya kuruluşuna ait haber içeriği olmayıp, ilgili medya kuruluşunun ismi kullanılarak üretilmiş 'sahte' bir içeriktir. Hazırlayan ve dolaşıma sokanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

Okurlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.