Habertürk yazarı Nagehan Alçı İdlib'den gelişmeleri aktardı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Suriye'nin İdlib kentinden Suriye'deki gelişmeleri aktardı.

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Kilis'in Öncüpınar kapısında Suriye'ye geçtiklerini belirten Alçı, sınır kapısının çok yoğun olmadığını belirtti.

Suriye'de büyük bir belirsizliğin hakim olduğunu ifade eden Alçı, Azez ve Afrin'e gittiklerini söyledi.

İdlib'de çok yoğun bir trafik olduğunu ifade eden Alçı, insanların İdlib üzerinden Hama, Humus ve Şam'a gittiklerini belirtti.

Hama veya Humus'ta mola verip yarın Şam'a geçeceklerini belirten Alçı, insanların bavullarıyla, mobilyalarıyla, eşyalarıyla geri döndüğünü gözlemlediğini bildirdi. Alçı, Suriyelilerin heyecanla döndüklerini söylerken; Suriye içindeki kentlerde de nüfus geçişleri olacağını ifade etti.