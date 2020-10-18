Habertürk'ün mutlu günü

Habertürk Spor editörü Oğuzhan Genç, Gözde Can ile hayatını birleştirdi.

Maçka Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen törene çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Habertürk olarak Oğuzhan Genç ve Gözde Can'a sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz.