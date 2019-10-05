Habertürk'ün mutlu günü

Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde yapılan törende Kadir Kaymakçı ve Züleyha Keskin'in nikah şahitliklerini Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile birlikte Dilara Keskin, Özügül Keskin ve Mehmet Keskin yaptı.

Nikah törenine Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu medya ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, çifti tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Evlilik cüzdanı Züleyha Keskin'e emanet edildi.

Arkadaşımız Kadir'e ve değerli eşi Züleyha Hanım'a mutluluklar diliyoruz.