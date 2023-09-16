Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da

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Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilirken, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulundu.

Bölge savaş alanını andırırken, Kızılhaç Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi. Ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Habertürk ekibi felaketin gerçekleştiği Libya'da bulunurken, Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve kameraman Özgür Balaban, bölgedeki son durumu aktardı.