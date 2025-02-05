Habertürk depremin sembollerinden Ebrar Sitesi’nde: Yerinde dönüşüm sürüyor

Ebrar Sitesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin sembollerinden birisiydi. Yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti.

KONUTLAR KURA ÇEKİMİYLE VERİLECEK

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Şazibey Mahallesi'ndeki sitede yerinde dönüşüm kararı verildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla emlak konut, 3 Nisan 2024'te temel kazılarına başladı. Depreme karşı "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanıldı. Bloklar zemin artı dört kat olarak inşa edildi. Ebrar Sitesindeki konutlar hak sahibi olanlara kura çekimiyle verilecek.

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“32 BLOKLUK BİR SİTE İNŞA EDİLDİ”

Süreci Emlak Konut Emlak Planlama Uygulama Bölge Müdürü Tacettin Şeker Habertürk’e değerlendirdi. Şeker, “Burada 32 bloğumuz var 775 bağımsız bölüm var bunun 97 tanesi ticaret, 678 tanesi konut bölümünden oluşmaktadır. Ebrar Sitesinde tamamen zemin etüdünden başlayıp, üst kata kadar hepsi mühendislik tasarımdan geçmiştir. Deprem için de zemin etüdleri ve geyotanik yapıya göre zemin değişmesi yapıldı her bloğun altında kazı imalatı yapıldı tünel kalıp sistemi kullanılmış oldu. Şu anda büyük oranda tamamladık. Vatandaşlarımızı çok kısa süre içinde yetiştirmeyi planlıyoruz. 1 ay 1 buçuk ay gibi bir süre içinde burada her yerde yaşam görmüş olacağız.” ifadelerini kullandı.

“3 AY İÇİNDE 4 BİNE YAKIN KONUT TESLİMİNİ TAMAMLIYORUZ”

Emlak konutun Maraş bölgesinde 17 bini geçen bağımsız bölüm projesi olduğunu ifade eden Şeker, “İhalesi yapıldı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 3 ay içinde 3 bin 500’e, 4 bine yakın konut teslimi tamamlıyoruz. 1 yıl içerisinde de 17 bin bağımsız bölümü tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.