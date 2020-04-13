13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Ünlü yazar Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı öykülerinin sinemaya uyarlanan serilerden biridir. Özellikle 1970'li yıllarda çekilen serileri ile Türk halkının büyük beğenisini toplayan Hababam Sınıfı filmlerinin 2000'li yıllarda çekilen örneğidir. Film IMDb'de aldığı kötü puanla hüsrana uğramıştır.
HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI KİMLER?
Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri),Seda Sayan (Bedriye),Şafak Sezer (Ercüment),Memet Ali Alabora (Matkap Emre),Peker Açıkalın (Psiko),Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan),Melih Ekener (Beberuhi),Kibariye (Müzik hocası Nuriye),Hakan Yılmaz (Feza),Dost Elver (Peltek),Sümer Tilmaç (Sazan Kamil),Zihni Göktay (Yusuf Hoca),Hamit Haskabal (Niyazi Hoca),Tuncay Akça (Bacaksız),Deniz Oral (Sumo),Seçkin Piriler(alara),Halit Akçatepe (Güdük Necmi) ve Tuğçe Koçak (Dilara) yer alıyor.
HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir türlü iflah olmayan sınıf, Özel Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir.
Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı’nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı’nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!