Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Ünlü yazar Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı öykülerinin sinemaya uyarlanan serilerden biridir. Özellikle 1970'li yıllarda çekilen serileri ile Türk halkının büyük beğenisini toplayan Hababam Sınıfı filmlerinin 2000'li yıllarda çekilen örneğidir. Film IMDb'de aldığı kötü puanla hüsrana uğramıştır.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri),Seda Sayan (Bedriye),Şafak Sezer (Ercüment),Memet Ali Alabora (Matkap Emre),Peker Açıkalın (Psiko),Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan),Melih Ekener (Beberuhi),Kibariye (Müzik hocası Nuriye),Hakan Yılmaz (Feza),Dost Elver (Peltek),Sümer Tilmaç (Sazan Kamil),Zihni Göktay (Yusuf Hoca),Hamit Haskabal (Niyazi Hoca),Tuncay Akça (Bacaksız),Deniz Oral (Sumo),Seçkin Piriler(alara),Halit Akçatepe (Güdük Necmi) ve Tuğçe Koçak (Dilara) yer alıyor.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir türlü iflah olmayan sınıf, Özel Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir.

Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı’nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı’nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar.