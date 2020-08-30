Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı'dır. Bunu daha sonra yine 1975 yapımı olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yapımı olan Hababam Sınıfı Uyanıyor ile Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve 1981 yapımı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri izler. Serinin yeni nesil filmleri ise 2003 yapımı olan Hababam Sınıfı Merhaba, 2004 yapımı olan Hababam Sınıfı Askerde ve son olarak da 2005 yapımı olan Hababam Sınıfı Üç Buçuk'tur.

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kemal Sunal - İnek Şaban

Adile Naşit - Hafize Ana

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Tarık Akan - Damat Ferit

Münir Özkul - Kel Mahmut, Tarih hocası ve müdür muavini

Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri, Fizik hocası

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Akil Öztuna - Akil Hoca, Felsefe hocası

Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca

Ayşen Gruda - Yarışma Sunucusu

Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi, Biyoloji hocası

Talat Dumanlı - Kürt Sıtkı, Matematik hocası

Hayri Karabey - Rıza Hoca, Coğrafya hocası

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

Ekrem Dümer - Doktor Bekir

Bilge Zobu - Beden Hocası

Dilaver Gür - Dilaver

Selim Naşit - Süslü Selim

Tuncay Akça - Bacaksız

Gazanfer Şener - Kikirik

Ercan Gezmiş - Postal Rıza

Bülent Onaran - Palamut Recep