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Manchester City, hafta içi fikstüründe Nottingham Forest'i konuk ederken mücadeleye Erling Haaland damga vurdu! Norveçli golcü 13. dakikada mücadelenin gol perdesini açarken 23. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

38. dakikada bir gol daha bulan Haaland ilk yarıya 3 gol sığdırdı ve bu sezonki ikinci hat-trick'ini yapmış oldu.

4-2'lik Crystal Palace galibiyetinde de 3 gol atan Haaland bu sezon ligde çıkığı 5 maçta 9 gol kaydetmiş oldu. Sekizer gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Mücadelenin devamında Cancelo ve Julian Alvarez (2) ile üç gol daha bulan Manchester City maçı 6-0 kazandı ve puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest, 4 puanda kaldı.