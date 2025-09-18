Habertürk
        Haberler Magazin Güzide Duran: Hâlâ saygı duyulmayan şeyler var - Magazin haberleri

        Güzide Duran: Hâlâ saygı duyulmayan şeyler var

        İş adamı Adnan Aksoy ile boşanma süreci devam eden ve bir süredir Fikret Orman ile aşk yaşayan Güzide Duran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Neredeyse bir yıl oldu ve hâlâ saygı duyulmayan şeyler var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 08:14 Güncelleme: 18.09.2025 - 08:14
        "Hâlâ saygı duyulmayan şeyler var"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; emekli manken Güzide Duran, bir arkadaşı ile Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını görünce tebessüm eden Duran; "Siz her yerdesiniz maşallah" dedi.

        Bir süredir aşk yaşadığı Fikret Orman ile çıktığı tatilin güzel geçtiğini belirten Güzide Duran; "Artık döndük, bugün de kız arkadaşımla yemeğe çıktık" ifadelerini kullandı.

        Fikret Orman ile ilişkisi hakkındaki soruları da yanıtlayan Güzide Duran; "Her şey yolunda. Fikret bey çok iyi, ben de çok iyiyim, gayet iyiyiz" dedi.

        Fikret Orman ve Güzide Duran
        Fikret Orman ve Güzide Duran

        Boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy hakkında yöneltilen sorulara temkinli yaklaşan Güzide Duran; "Neredeyse bir yıl oldu... Ve hâlâ saygı duyulmayan şeyler var. Bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        Adnan Aksoy ve Güzide Duran
        Adnan Aksoy ve Güzide Duran

        EVLİLİK İDDİASI

        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Fikret Orman'ın daha boşanmadan sevgilisi Güzide Duran'a evlilik teklifinde bulunduğu ileri sürülmüştü. Duran'ın, boşandıktan kısa bir süre sonra da Fikret Orman ile hayatını birleştireceği iddiası basına yansımıştı. Güzide Duran'ın yeni paylaşımları söz konusu iddiaları güçlendirmişti.

        Bunun üzerinde Güzide Duran, gazetecilerin, "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna sadece gülümseyerek karşılık verip; "İyi akşamlar" demekle yetindi. Duran'ın parmağında yüzüğün olduğu elini cebinden çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

        #Güzide Duran
        #adnan aksoy
        #fikret orman

