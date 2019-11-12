12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan bir süredir S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskançlık nedeniyle eşi S.Y. ile tartışarak gelmesini istemediğini belirtti. Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı.
GÜZELLİK MERKEZİNDE POMPALI DEHŞET
Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından pompalı tüfekle Özkan'a ateş açtı. saçmaların isabet ettiği Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Hasan Y. ise olay yerinden kaçtı. Olay sırasında yara almayan S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.
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