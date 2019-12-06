06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı, oyuncu kadrosunda, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz ve ilk sinema filmi için kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Lara Tonka'nın yer aldığı 'Güzelliğin Portresi' filminin basın toplantısı Swissotel The Bosphorus da gerçekleştirildi.
Özgün hikâyesi Kore'ye ait olan, serbest uyarlaması Pınar Bulut tarafından yazılan filmin yönetmeni Umur Turagay.
Gösterime 13 Aralık'ta girecek olan BKM ve CJ Entertainment'ın ortak yapımı 'Güzelliğin Portresi'nin oyuncuları film hakkındaki görüşlerini dile getirdi;
Burçin Terzioğlu (Nisan): Filmi bir yıl önce tamamladık. Şahane bir ekiple, mutlu ve huzurlu bir çekim süreci geçirdik. Çok heyecanlı bir dönem başlıyor bizim için, umarım izleyicilerimiz de filmimizi beğenirler.
Feridun Düzağaç: (Asil Türkmenoğlu): Takip edebildiğim kadarı ile 'Güzelliğin Portresi', Türk sinemasında çok ezber bozacak, alışılagelmiş formatların çok dışında iddialı ve değişik bir iş. Böyle işlerin yapılıyor olması bir sinemasever olarak her şeyden önce beni çok mutlu ediyor.
Birkan Sokullu (Özgür): Ülkemizde çok ender gerçekleştirilen ama daha sık görmeyi arzu ettiğimiz tarzda bir film. Bir gerilim filmi ama içinde psikolojik gerilim ve polisiye türünü de barındıran özel bir yapım. Atmosfer olarak izleyiciyi hemen kavrayacak olağanüstü bir tempoya sahip.
Melisa Şenolsun (Hilal): Sadece şunu söylemek isterim ki; hem hikâyesi hem de oyunculuklarıyla o kadar güçlü, o kadar değişik bir film ki. Türü itibariyle sadece sinemada izlenebilecek bir iş olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yönetmenimiz Umur Turagay'la çalışma da eminim hepimiz için çok değerli bir deneyim oldu.
Serkan Keskin (Oktay): Bu denenmemiş bir tür filmi, dünyada örneği çok ama ülkemizde az olan bu projede yer almak olağanüstü bir deneyimdi. Umarım bu film gibi çok daha fazla proje yapılır. Film gerçekten çok güzel ve sinemada izlemeye değer bir film oldu.
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