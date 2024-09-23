Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları ve konusu: Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Güzel Aşklar Diyarı, ekran yolculuğuna başlıyor. İzleyiciler Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları ve konusu hakkında detayları merak ediyor. Başrollerinde Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı dizi; imkansız bir aşk ile güçlü aile bağlarını karşı karşıya getiriyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
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Güzel Aşklar Diyarı, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül’ü başrolde buluşturan Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapım, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini ele alıyor. Peki; Güzel Aşklar Diyarı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
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GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu Kanal D ekranlarının yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı, 23 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor.
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GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın birlikte kaleme aldığı Güzel Aşklar Diyarı dizisi, imkansız bir aşk ile güçlü aile bağlarını karşı karşıya getiriyor.
Med Yapım ve Boyut Film imzalı dizi, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini, iki farklı kültürden gelen Arhan ve Deniz’in aşkı etrafında anlatıyor.
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GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik.
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GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri Kapadokya’da gerçekleşiyor. Dizinin çekimleri, Kapadokya’nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da da yapılacak.
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GÜZEL AŞKLAR DİYARI 1. BÖLÜM ÖZETİ
İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan’ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya’ya gider.
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Deniz, Arhan’ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan’ın annesi Gönül’den Arhan’ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir.
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Duydukları karşısında İzmir’e dönmeye karar veren Deniz’i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz’dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler.
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Ancak düğün gecesi Arhan’ın abisi Cemal’in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…
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