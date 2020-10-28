GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU
Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.
Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.
On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…
GÜVERCİN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Güvercin dizisi bazı bölümleri Urfa'da, büyük bir bölümü ise Gaziantep'te çekiliyor.
Bedir – Menderes Samancılar
Ailenin reisi, Zülüf ve Müslüm’ün babası, Zeliha’nın kocasıdır. On beş yıl önce, cinayet ve hırsızlıkla suçlanarak cezaevine girmiş, cezaevi şartlarıyla daha da olgunlaşmış derin ve ağır bir adamdır. Cezaevinden çıktıktan sonra baba yadigarı kutnu atölyesini tekrar faaliyete geçirip, karısı ve çocuklarıyla mutlu bir hayat süreceğini düşünürken, oğlu Müslüm’ün yüzünden bir anda her şey alt üst olur. Tek amacı çocuklarını ve ailesini korumak, onlara sahip çıkmaktır.
Betül – Dilan Telkök
Mustafa’nın yeğenidir. Uzun yıllardır Mesude ve Mustafa ile birlikte yaşamaktadır. Üniversitede Turizm ve Otelcilik okumuş, şimdilerde Kenan’ın otelinin işletme müdürlüğünü yapmaktadır.
Celil – Devrim Salt
Kevsa’nın erkek kardeşi, Kenan, Ökkeş ve Nefise’nin dayılarıdır. Hayatta varlık gösterememiş, beceriksiz, başkalarının güç ve imkanlarıyla asalak yaşayan biridir. Güç, para ve imkan elde edeceğini düşündüğünde, yaptığı kötülükleri gözü görmez. Yaptıklarından en ufak bir vicdan azabı çekmeyen, ancak dışarıya kendini tamamen farklı gösteren, çevresindekileri duymak istediklerini söyleyerek kolayca kandıran biridir. Kumar zaafı vardır ve gece hayatına düşkündür. Ökkeş’i de bu hayata alıştırmış, onu yanında dolaştırmakta ve güya sahip çıkmaya çalışmaktadır. Ahmet’in cinayete kurban gitmesinden sonra bir süre işlerin başına geçmiş, ama işleri eline yüzüne bulaştırmış, neredeyse ailenin tüm servetini kaybetmek üzereyken Kenan’ın ipleri eline almasıyla devreden çıkmak zorunda kalmıştır. Şimdilerde yeğeni Ökkeş’le beraber marinanın işletmesini yapmakta, ama aslında ailenin parasını yiyerek yaşamaktadır.
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