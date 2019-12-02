Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan isim Gözde Fidan yer aldığı Güvercin adlı dizide Nimet karakterine can verecek. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından gözler oyuncularına çevrildi ve araştırılmaya başlandı. İşte tek makalede Gözde Fidan'ın hayatı...

Gözde Fidan kimdir

1991 Yılının Haziran ayında dünyaya gelen güzel oyuncu aslen İzmirlidir. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce güzellik yarışmasına katılıp Miss Turkey 3. olmuştur. Güzel oyuncu ve manken 1.79 cm. boyunda ikizler burcuna sahiptir. Özel hayatı ile ilgili gündeme gelmeyen oyuncunun hali hazırda bir ilişkisi yoktur. Çok sık projelerde yer almaza da bazı projelerde adı geçmiştir. Bu projeler;

2011 - Cennetin Sırları (Selen)

2012 - Yalan Dünya

2014 - İçimdeki Ses

2015 - Cinnia : Ifritin Diyeti

2019 - Güvercin (Nimet)