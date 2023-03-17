Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!

DHA

Antalya Manavgat'ta yaşayan Ç.G. (39) isimli kadın, 5 Aralık 2022'de evlendiği S.G.'den şiddet görmeye başladı.

EVE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI DHA'da yer alan habere göre Ç.G., kendisiyle ilk eşinden olan 12 ve 14 yaşlarındaki kızlarına, kocasının yaşattıklarını kayıt altına almak için eve güvenlik kamerası taktırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR Eşine saldıran S.G.'nin aynı binada yaşayan annesi, kız kardeşi ve komşularının yardımıyla evden uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlar da görüntülerde yer aldı. SATIRLA DUVARLARA VURDU Görüntülerde; S.G. ve evdekiler arasında bir süre arbede yaşandığı, daha sonra Ç.G. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı görüldü. Sonrasında S.G.'nin eline aldığı satırla duvarlara vurduğu anlar da görüntülere yansıdı. POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU Diğer yandan Ç.G.'nin kocası hakkında sürekli evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, son olayla ilgili de polise şikayette bulunduğu öğrenildi.