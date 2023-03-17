Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET | Son dakika haberleri: Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!

Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde S.G., 3 ay önce evlendiği 39 yaşındaki Ç.G.'ye satırla saldırı girişiminde bulundu. Olay anı, kadının, bir süredir devam eden şiddet olaylarını kaydetmesi için eve taktırdığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Giriş: 17.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
DEHŞET | Son dakika haberleri: Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!
Dehşet güvenlik kamerasında! 3 aylık eşe satırlı saldırı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya Manavgat'ta yaşayan Ç.G. (39) isimli kadın, 5 Aralık 2022'de evlendiği S.G.'den şiddet görmeye başladı.

EVE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI

DHA'da yer alan habere göre Ç.G., kendisiyle ilk eşinden olan 12 ve 14 yaşlarındaki kızlarına, kocasının yaşattıklarını kayıt altına almak için eve güvenlik kamerası taktırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Eşine saldıran S.G.'nin aynı binada yaşayan annesi, kız kardeşi ve komşularının yardımıyla evden uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

SATIRLA DUVARLARA VURDU

Görüntülerde; S.G. ve evdekiler arasında bir süre arbede yaşandığı, daha sonra Ç.G. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı görüldü. Sonrasında S.G.'nin eline aldığı satırla duvarlara vurduğu anlar da görüntülere yansıdı.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Diğer yandan Ç.G.'nin kocası hakkında sürekli evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, son olayla ilgili de polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
KKTC'nin TDT'deki varlığı Güney Kıbrıs'ı rahatsız etti
KKTC'nin TDT'deki varlığı Güney Kıbrıs'ı rahatsız etti
Çin gemileri Japon kara sularına girdi
Çin gemileri Japon kara sularına girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.