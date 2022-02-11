Rusya’nın Yekaterinburg kentinde bulunan Yeltsin Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen ressam Anna Leporskaya’nın ‘Üç Figür’ (1932-1934) adlı tablosundaki iki yüze tükenmez kalemle göz çizildi.

DHA'nın haberine göre Yeltsin Kültür Sanat Merkezi, soruşturma sonucunda olayın failinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, figürlere göz çizen kişinin Yeltsin Center'ın güvenlik faaliyetlerini yürüten özel bir güvenlik kuruluşunun çalışanı olduğu ifade edildi.

Olaydan sonra güvenlik çalışanının işine son verildiği vurgulandı.

7 Aralık 2021’de sergilenmeye başlayan tabloya verilen zararın tükenmez kalemle yapıldığı ifade edilerek eserin, ertesi gün Moskova’ya gönderildiği ve hasarın Tretyakov Galerisi'nin restoratörü tarafından incelendiği belirtildi.

Tablonun restore edilerek temizlenme çalışmalarının devam ettiği ve tabloda hasar kalmayacağı ifade edildi.