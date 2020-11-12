Güveçte mantarlı pilav, hakkında en çok arama yapılan lezzetlerimizden biri durumunda. Yurdumuzun dört bir yanında afiyetle tüketilen güveçte mantarlı pilav ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GÜVEÇTE MANTARLI PİLAV TARİFİ MALZEMELERİ

- 2 adet kuru soğan

- 300 gr mantar

- 2 su bardağı pirinç

- 3 su bardağı su

- 1,5 su bardağı haşlanmış bezelye

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- Sıvıyağ

- Pulbiber

- Karabiber

- Tuz

Püresi İçin

- 3 adet patates

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- Yarım çay bardağı süt

Üzeri İçin

- Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın, sıvıyağ ve tereyağ erittiğimiz tencerede pembeleşene kadar pişirin. Mantarları da doğrayıp içine ilave edin. Mantar pişince tuz ve karabiberi, pulbiberi , yıkadığınız ve süzdüğünüz pirinçleri, suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp pilavınız suyunu çekinceye kadar pişirin.

Pilavınızı indirmeye yakın haşlanmış bezelyeleri ekleyip demlenmeye bırakın.

Haşlanmış patateslerinizi rendeleyin veya ezin. İçine tereyağı, süt, tuz ekleyip püre yapın.

Pilavınızı güveç kaplarınıza alın. Üzerlerine patates pürenizi sürün ve kaşar peynirleri serpin 200 derecede üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.