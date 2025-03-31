Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gürültü kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı | Son dakika haberleri

        Gürültü kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü sebebiyle çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada iki kişi darp edilerek yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı. Yaralı olan şahıslardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 01:16 Güncelleme: 31.03.2025 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürültü kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, tekel bayide bulunan iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada tekel bayide bulunan iki kişi darp edilerek yaralandı.

        Yaralananlardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

        Kavgayı duyan grubun yakınları olay yerinde polise zorluk çıkarttı. Polis ekiplerinin güçlükle dağıttığı grupta 8 kişi gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken olay yerinde bir adet silah da bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Habertürk Anasayfa