Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik direktör Gürses Kılıç açıklamalar yaptı.

Tuzlaspor Teknik Direktör Gürses Kılıç yaptığı açıklamada, "Bizim kupayla çok bir hesabımız, hedefimiz yok ama Galatasaray çıktıktan sonra, buradan bir galibiyet alabilir miyiz diye hesap yapıyorduk. Galatasaray´ı yenebileceğimizi düşündük, gol atabileceğimizi düşündük. Galatasaray istekli başladı maça. Oyunun ilk bölümünde geride kabullendik maçı. Kontralarla gol atacağımızı düşünüyorduk. Kırmızı kart hiç hesabımızda olmayan bir durumdu. Oyunun son bölümünde baskı yedik. Coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu. Alt liglerde de futbol oynanıyor, orada da takımlar var, kulüpler var. Sonuçta Türkiye´de sadece 4 büyükler ve Süper Lig yok. Zor olduğunu biliyorduk ama teslim olacağımızı düşünmüyorduk. Sonucunu düşünmeden keyifli bir akşam olmasını istedik. Bu keyfi verdiğimiz için mutluyum" diye konuştu.