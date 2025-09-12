Habertürk
        Haberler Gündem Politika Gürsel Tekin: Büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin: Büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki il başkanlığı binasına geldi. Tekin, "Biz CHP'liler, birbirimizle tartışırız, yarışırız ama bir arada oluruz. Sayın İnce'yi iki yıl önce infaz ettiniz. Bugün Sayın İnce ile yan yanayız. Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz" diye konuştu.

        Giriş: 12.09.2025 - 11:10 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:10
        "Suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor"
        CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor" dedi.

        Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki il başkanlığı binasına geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Tekin, "Türkiye'nin neresi olursa olsun çalışmalarımızı yaparız. Yalan yanlış tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Biz de insanız işimizi yapalım. Polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımı üzerim, üzmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        Tekin, "15 Eylül'le meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Sabırla, azimle işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor. Biz CHP'liler, birbirimizle tartışırız, yarışırız ama bir arada oluruz. Sayın İnce'yi iki yıl önce infaz ettiniz. Bugün Sayın İnce ile yan yanayız. Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz" diye konuştu.

        Gürsel Tekin, "Çağrı heyeti şu anda işini yapamıyor. İlimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip işinin başına oturması lazım" dedi.

        #Son dakika haberler
