Gürpınar'da emniyet binası ve lojman temeli

Gürpınar'da emniyet binası ve lojmanın temeli atıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde emniyet hizmet binası ve lojmanın temeli atıldı
Giriş: 16.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:18
Van'ın Gürpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak emniyet amirliği hizmet binası ve lojman için temel atma töreni düzenlendi.
Üç katlı yapılacak hizmet binası ile 12 dairen oluşacak lojmanın temeli atıldı.
Törene Kaymakam Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
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