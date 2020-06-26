Gürcistan'da gençler Kovid-19 salgınından etkilenenler için yardım grubu kurdu - BATUM

Batum'dan 120 kilometre uzaklıktaki Khulo belediyesinden başkent Tiflis'e eğitim için giden 6 üniversite öğrencisi, Kovid-19 salgını nedeni ile memleketleri dönerek ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.Aynı zamanda çocukluk arkadaşı da olan gençler yardımlaşma grubu "Gençler Khulo İçin"i oluşturarak Türkiye'nin Gürcistan'daki resmi temsilciliklerinden ve yerel iş sektöründen destek alıp salgının yarattığı zorluklarla savaşmayı sürdürüyor.Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Batum Başkonsolosluğu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Ofisi'nin de desteğini alan grup üyeleri faaliyetleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Tiflis İvane Javakhishvili Devlet Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesinde okuyan 22 yaşındaki Giorgi Rijvadze, "Kovid-19 salgını ilan edildiğinde, biz 6 üniversite öğrencisi olarak Khulo'ya dönmeye ve oradaki hemşehrilerimiz için faydalı şeyler yapmaya karar verdik." dedi."Hep birlikte 'Gençler Khulo İçin'i oluşturduk. Hem kendi imkanlarımızı kullanarak hem yerel iş sektöründen yardım alarak salgın döneminde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya başladık." ifadesini kullanan Rijvadze, bölgede yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.Rijvadze, dayanışmanın, demokratik toplumun temeli olduğuna ve öneminin salgın döneminde daha iyi şekilde anlaşıldığına işaret eden ederek, "Türkiye'nin Gürcistan'daki temsilcilikleri, Khulo'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmamız için destek sağladı. Başkonsolosluk bize erzak vermişti. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan bizi Tiflis'te ağırladı. Aynı zamanda Tiflis'te TİKA yetkilileri ile de bir araya geldik." şeklinde konuştu.- Khulo'ya bağlı 70 köyden 32'sinde tüm aileleri tek tek gezerek yardım dağıttılarRijvadze'nin kız kardeşi, Kafkas Üniversitesi Medya Okulunda yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Maia Rijvadze, "Bildiğiniz gibi, tüm dünya bugün görünmez bir düşman Kovid-19 salgınına karşı silahsız, çıplak elleri ile mücadele veriyor." dedi.Khulo belediyesine bağlı 70'ten fazla köy bulunduğunu, bunlardan 32'sindeki aileleri tek tek gezerek yardım dağıttıklarını anlatan Maia Rijvadze, "Başkonsolos (Makbule Koçak) bizzat Khulo'ya geldi ve onun gelmesi bizi son derece sevindirdi. Biz sayın Başkonsolos ile mevcut ve gelecek planlarımızı konuştuk. Onun gelmesi bize daha fazla motivasyon kazandırdı." şeklinde konuştu.Gürcistan Milli Üniversitesinin Eğitim Yönetimi Fakültesinde yüksek lisans yapan 25 yaşındaki gönüllü Tamta Abuladze, salgın nedeniyle ülke genelinde ilan edilen OHAL'de yardım faaliyetlerinin sürdürülmesinin risk taşıdığını ama buna rağmen insanlara destek vermekten vazgeçmediklerini söyledi.Salgının oluşturduğu tehditlere rağmen yardım işlerini tam yapmaya karar verdiklerini ve bu şekilde yola çıktıklarını anlatan Abuladze, şunları dile getirdi:"Elbette ailelerimiz bizim günler boyunca dışarıda dolaşmamızdan virüs yayılması tehlikesi açısından korkuyorlar ama biz işi sonuna kadar götürmeye kararlıydık. Yardım ettiğimiz insanlar bize her zaman umut dolu gözlerle bakıyorlar ve ben onların sevgi dolu bakışlarını hiçbir zaman unutamam. Salgın devam ediyor, biz de işimizi yapmaya aktif şekilde devam ediyoruz. 110 aileye yardım ettik ve bu işi sürdürmek istiyoruz. Salgın döneminden sonra da benzer projeleri uygulamak istiyoruz. Komşu ülkemiz Türkiye faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için yardım elini uzattı."
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