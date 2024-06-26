Gürcistan: 2 - Portekiz: 0 | MAÇ SONUCU
EURO 2024 F grubu 3. ve son maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gürcistan, en iyi üçüncülerden biri olarak son 16'ya yükseldi. Daha önce son 16 turunu garantileyen Portekiz ise 6 puanla lider tamamladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F grubu son maçında Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. AufSchalke Stadyumu'nda oynanan müsabayı kazanan 2-0'lık skorla Gürcistan oldu.
Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 2'de Khvicha Kvaratskhelia ve 57. dakikada penaltıdan Georges Mikautadze attı.
En iyi üçüncülerden biri olarak son 16 turuna yükselen Gürcistan, grubu 4 puanla tamamladı. Portekiz ise 6 puanla lider bitirerek adını son 16'ya yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Gürcistan 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Mikautadze'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia'nın şutunda top ağlarla buluştu.
57. dakikada Gürcistan farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mikautadze, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, Gürcistan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Arena AufSchalke
Hakemler: Sandro Scharer (İsviçre), Stefan Lupp (Almanya), Bekim Zogaj (İsviçre)
Gürcistan: Mamardhasvili, Kakabadze, Gvelesiani (Dk. 76 Kverkvelia), Kashia, Lochoshvili (Dk. 63 Tsitaishvili), Dvali, Kochorashvili, Chakvetadze (Dk. 81 Mekvabishvili), Kiteishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia (Dk. 81 Davitashvili)
Portekiz: Diogo Costa, Silva (Dk. 66 Semedo), Danilo, Inacio, Dalot, Joao Neves (Dk. 75 Nunes), Conceiçao, Palhinha (Dk. 46 Ruben Neves), Neto (Dk. 75 Jota), Joao Felix, Ronaldo (Dk. 66 Gonçalo Ramos)
Goller: Dk. 2 Kvaratskhelia, Dk. 57 Mikautadze (Penaltıdan) (Gürcistan)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ronaldo, Dk. 44 Neto, Dk. 53 Ruben Neves (Portekiz), Dk. 85 Mekvabishvili (Gürcistan)