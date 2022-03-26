Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Almanya'ya çalışmak için giden Şaban'ın hayatını konu edinen Gurbetçi Şaban dizisinin nerede ve ne zaman çekildiği merak konusu oldu. Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları ve çekildiği yer...