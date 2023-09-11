Gupse Özay yeni filmini duyurdu
'Deliha', 'Görümce' ve 'Eltilerin Savaşı' gibi filmlere imza atan Gupse Özay, yeni filminin adını açıkladı
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Son olarak 2020'de vizyona giren ve senaristliğini de üstlendiği 'Eltilerin Savaşı' filminde rol alan Gupse Özay, yeni projesi için çalışmalara başladığını duyurdu.
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Geçtiğimiz yıl anne olan Gupse Özay, kendi deneyimlerinden de kesitlerin olduğu ‘Lohusa’ adını verdiği filminde bir anne ve babanın doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü anlatacak.
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"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikâh masasına oturmuştu.
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Gupse Özay ile Barış Arduç, 9 Eylül 2022’de de kızları Jan Asya’yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, 1 yaşına basan kızları Jan Asya’nın doğum gününü, aile arasında bir partiyle kutladı.
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Jan Asya'nın 1 yaş doğum günü partisinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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Barış Arduç'un kardeşi Onur Arduç da Jan Asya ile bu fotoğrafına "İyi ki doğdun amcasının gülü" notunu düştü.
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"KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"
Öte yandan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, birkaç ay önce Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katılmıştı.
Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.