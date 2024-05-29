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        Haberler Magazin Gupse Özay: Beni evden çıkarmak mümkün değil - Magazin haberleri

        Gupse Özay: Beni evden çıkarmak mümkün değil

        Gupse Özay, katıldığı bir ödül töreninde samimi açıklamalarda bulundu. İşten kalan arta zamanını kızı Jan Asya ve eşi Barış Arduç'a ayıran Özay, "Ödülleri bayıla bayıla alıyorum. Yoksa beni evden çıkarmak mümkün değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:02
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        "Beni evden çıkarmak mümkün değil"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gupse Özay, katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özay, "Ödülleri bayıla bayıla alıyorum. Yoksa beni evden çıkarmak mümkün değil. Karı - koca ödüllü olduğumuz için ödüller odada duruyor. Bir sırada duruyor" ifadelerini kullandı.

        Gupse Özay, ayrıca "Dizi ve bir animasyon projem var. Bitirmeden söylemiyorum. Totem gibi bir şey. Filmler 2025 - 2026'da gelecek" diye konuştu.

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        #gupse özay

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