"Bebek uyuyor mu?" diye soranlara böyle yanıt verdi

Gupse Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara böyle yanıt verdi - Magazin haberleri

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'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (38) ile Barış Arduç (35), 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, üç ay önce de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Gupse Özay, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara çektiği esprili bir video ile cevap verdi.

Meslektaşlarının aksine kızının yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Özay'ın paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi gördü.