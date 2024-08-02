Gupse Özay: 40... Gel öpeyim
Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, 40 yaşına girdi. Özay, yeni yaşını, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı
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Geçtiğimiz gün 40 yaşına basan Gupse Özay, evinin bahçesinde eşi Barış Arduç, kızı Jan Asya ve yakın arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.
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Gupse Özay'ın yaş günün kutlamasına; Engin Öztürk, Ali Atay, Hazal Kaya, Sarp Apak ve Ezgi Mola gibi ünlü isimlerde katıldı.
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Gupse Özay, o anları sosyal medya hesabından; "Hoş bir doğumgünüydü, hoş bir yaşıma girdim. Emek verenlere teşekkür ederim. 40... Gel öpeyim" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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