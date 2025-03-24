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        Haberler Gündem Güpegüzdüz kaçırıldı! - Güncel haberler

        Güpegüzdüz kaçırıldı!

        Olay, Tekirdağ'da meydana geldi. Tekirdağ'da güpegündüz herkesin gözü önünde akılalmaz bir olay yaşandı. Genç bir kız evlenmek istemediği adam, adamın abisi ve yengesi tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma anları film sahnelerini aratmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 20:13
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        Güpegüzdüz kaçırıldı!
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        Olay, Tekirdağ'da meydana geldi.

        Tekirdağ'da güpegündüz herkesin gözü önünde akılalmaz bir olay yaşandı.

        Genç bir kız evlenmek istemediği adam, adamın abisi ve yengesi tarafından kaçırıldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma anları film sahnelerini aratmadı.

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