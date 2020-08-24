Cildiniz gün içerisinde hava kirliliği, toz ve ölü hücrelerden kirlenerek bakımsız görünmesine neden olabilmektedir. Günlük olarak uygulayabileceğiniz maskelerle temizliğini yapabilir ve canlandırabilirsiniz.

Günlük Yüz Bakım Maske Tarifleri