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Günlük hayatta yanlış kullanılan 7 eşya! Doğru kullanımları pek bilinmiyor

Bazı eşyaları doğru kullandığımızı sanıyoruz ancak gerçekler pek de öyle değil. Tamamen başka bir şekilde tasarlanan bu eşyaları olması gerektiği gibi kullanmak kesinlikle daha verimli! İşte, yanlış kullandığımız 7 eşya...

14.10.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • LOLİPOP ÇUBUKLARINDAKİ DELİK

    Lolipopu bitirdikten sonra geriye kalan beyaz çubukta olan delik, onu bir düdük olarak düşünmemizi sağlıyor ama gerçek öyle değil.

    Aslında oradaki delik güvenlik için! O delik, lolipopun sabit kalmasını sağlıyor. Böylece çocuklar, şekeri nasıl yerse yesin boğulma tehlikesi yaşamıyor. 

  • ALIŞVERİŞ ARABASINDAKİ ASKILIKLAR

    Alışveriş arabasında, çocukların oturduğu yerin hemen önünde bulunan kısım, rastgele orada değil. O kısım, poşetlerinizi asmanız için kullanabileceğiniz bir askılık!

  • MEYVE SUYU KUTULARI

    Meyve sularının iki kenarında yer alan ve yukarı doğru açılabilen kısımlar, aslında kutunun buradan tutulması amacıyla yapılmıştır.

    Bu kullanım sayesinde, üzerinize meyve suyu sıçrama ihtimalini tamamen ortadan kaldırırsınız.

  • ASMA KİLİTTEKİ KÜÇÜK DELİK

    Asma kilitlerin hemen yan tarafında bulunan delik, kilidin sıkışması durumunda motor yağı veya başka bir tür yağ dökmek ve kilidi açmak için kullanılır.

  • FIRININ ALTINDAKİ ÇEKMECE

    Fırının altındaki çekmece genelde eşya koymak için kullanılır ancak bu da yanlış bir kullanım. Burası aslında fırından çıkan yemekleri koymak ve yemeği kurutmadan sıcaklığını muhafaza etmek için tasarlanmış. 

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