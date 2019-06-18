18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün iki kritik durum var: Satürn ve Neptün’ün açısı ve Mars'la Merkür birleşimi. Sabah, Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, akılda ve gerçeklikte iddialı durumlar sunacak. Yeni yollar keşfedeceğiz; yeni yöntemler test edeceğiz. Kariyerde olumlu gelişmeler sunabilir.
Akşam, Yengeç’teki Merkür ve Mars bize sürprizler hazırlayacak. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Çeşitli konular hakkında konuşmayı seviyorsunuz ama dinlemeyi ihmal edip bir konudan diğerine aşırı derecede acele atlıyorsunuz. İki kez düşünün, bir kez hareket edin. Çok çabuk öfkelenebileceğiniz, engellenmiş hissedeceğiniz, fazla duyarlı olacağınız anlar olabilir. Bu nedenle yanılmış olabileceğinizi hesaba kadar sakin davranmaya çalışın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu andan itibaren yaşamınızda bir değişimin tadını çıkarmanız olası. Arkadaşlıklarından bazıları çok yüzeysel geliyor olabilir. Belki de bazı eski arkadaşlarla tekrar iletişim kurmalısınız. Duygusal yaşamınızda bir temizliğe ve elemeye gideceğiniz bir dönem olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insan ilişkilerinde daha girişimci olacaksınız. Yeni arkadaşlar bulabilir veya eski arkadaşlarla kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Aşk hayatının yoğunlaşması muhtemel. Önümüzdeki birkaç hafta duygusal sağlığınızı iyileştirmek için mükemmel kaynaklar sunar. Bundan yararlanın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçen ay kişiliğinizin bazı yönlerini güçlendirdiniz. Şimdi bir üretim dönemine giriyorsunuz. Sanki bir ürün tasarladınız, yarattınız ve şimdi piyasaya sürmeye hazırsınız. Mevcut dönem, çalışkanlığınız sayesinde tüm ödülleri alacağınızı gösteriyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok mutlu ve keyifli bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Nereye giderseniz gidin güven, netlik ve karizmayı yansıtacaksınız. Son birkaç ay boyunca çok fazla yedek bataryalarınızdan kullandınız. Tam zamanında bu aşamaya geldiniz.
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