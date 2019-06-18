Bugün iki kritik durum var: Satürn ve Neptün’ün açısı ve Mars'la Merkür birleşimi. Sabah, Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, akılda ve gerçeklikte iddialı durumlar sunacak. Yeni yollar keşfedeceğiz; yeni yöntemler test edeceğiz. Kariyerde olumlu gelişmeler sunabilir.

Akşam, Yengeç’teki Merkür ve Mars bize sürprizler hazırlayacak. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Çeşitli konular hakkında konuşmayı seviyorsunuz ama dinlemeyi ihmal edip bir konudan diğerine aşırı derecede acele atlıyorsunuz. İki kez düşünün, bir kez hareket edin. Çok çabuk öfkelenebileceğiniz, engellenmiş hissedeceğiniz, fazla duyarlı olacağınız anlar olabilir. Bu nedenle yanılmış olabileceğinizi hesaba kadar sakin davranmaya çalışın.