Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi

Günler ne zaman uzayacak? Havaların soğuması ve erken kararmaya başmasıyla birlikte bu sorunun cevabı da araştırılıyor. Bilindiği üzere kış gündönümüyle birlikte en yılın en uzun gecesi yaşanır ve günler uzamaya başlar. Peki, günler ne zaman uzamaya başlar? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi...