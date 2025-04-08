Güney Kore'den tartışmalı adalarda hak iddiasını yineleyen Japonya'ya tepki

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından, Japonya hükümetinin tartışmalı adalarda yeniden hak iddia etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

"Japonya'nın tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk kapsamında Güney Kore'nin toprağı olan Dokdo Adaları'na haksız toprak iddiasını yinelemesini şiddetle protesto ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu iddianın "derhal" geri çekilmesi talep edildi.

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Açıklamada, Japonya'nın "Dokdo/Takeşima Adaları" ile ilgili her türlü "provokasyonuna" sert şekilde karşılık verileceği kaydedildi.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.