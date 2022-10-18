AFP Elnaz Rekabi, 2016'da Paris'teki şampiyonaya başı kapalı katılmıştı.

Güney Kore'deki şampiyonada tırmanışını saçı açık şekilde gerçekleştiren İranlı sporcu Elnaz Rekabi, başörtüsünü yanlışlıkla düşürdüğünü söyledi.

Rekabi'nin ailesi ve arkadaşları Pazartesi günü, tırmanışın ardından, bir İranlı yetkili ile görüştüğünü söyleyen sporcuyla daha sonra iletişim kuramadıklarını açıklamıştı. Ailesi Rekabi'nin güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti.

Bugün İran'ın Seul Büyükelçiliği Rekabi'nin Tahran'a döndüğünü açıkladı.

Açıklamada "Elnaz Rekabi, Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın bitmesiyle Salı sabahı İran'a gitmek üzere Seul'den ayrıldı. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Elnaz Rekabi hakkında çıkan bütün sahte haber, yalan ve yanlış bilgileri kesinlikle reddediyor" denildi.

Rekabi'nin başörtüsüz, at kuyruğu şeklindeki saçlarıyla tırmanış yapması, İran'daki protestolara destek verdiği şeklinde yorumlanmış ve İran'a erken gönderildiği belirtilmişti.

BBC Farsça servisinden Rana Rahimpour, Rekabi'nin doğrudan İran'da bir hapishaneye gönderildiğinin düşünüldüğünü belirtmişti.

Ancak Instagram'dan başörtüsünü yanlışlıkla düşürdüğünü açıklayan Rekabi, İran'a da takımıyla birlikte geri döndüğünü ekledi, herkesi telaşlandırdığı için özür diledi.

Erkek kardeşinin Tasnim haber ajansı tarafından aktarılan konuşmasına göre, Rekabi "İran milli takım formasıyla yarışmaya devam edecek".

İki yıl önce İranlı satranç hakemi Shohreh Bayat, kendisinin Şanghay'daki Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'ndaki saçı açık halini gösteren fotoğrafların paylaşılmasının ardından ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

Bayat, başını örttüğü konusunda ısrar etmiş ancak İran'a geri dönmesi durumunda gözaltına alınabileceği konusunda uyarılınca İngiltere'ye giderek sığınma talep etmişti.