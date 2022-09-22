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Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

Ülke ülke kadınların güzellik sırları

Güney Koreli kadınların pürüzsüz teni ya da Japon kadınların uzun parlak saçları... Her ülkeden kadının yüzyıllardır uyguladığı ufak güzellik sırları var. Peki farklı ülkelerden kadınların güzellik sırlarına bakmaya ne dersiniz?

22.09.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • GÜNEY KORE

    Mermer gibi pürüzsüz tenleriyle öne çıkan Koreli kadınların güzellik sırrı salyangoz... Koreli kadınlar, salyangoz içerikli ürünlerin ciltteki ölü deriyi arındırdığına, kırışıklıkları azalttığına ve cildi temizlediğine inanıyor. 

  • PANAMA

    Panama halkı daha sağlıklı bir yaşam için saf kakaodan vazgeçmiyor. Panamalı kadınlar, kırışıklık görünümünü azaltmak için şeker ve koruyucu madde içermeyen kakao içeceği tüketiyorlar.

  • JAPONYA

    Matcha tozu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, saç ve saç derisine de faydalı! Antioksidan deposu matcha çayının saç derisini güçlendirmeye, saçı temizlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Ayrıca saçı sağlıklı şekilde uzattığı ifade ediliyor. Eğer saçla ilgili şikayetleriniz varsa avokado, yoğurt, Hindistan cevizi yağı, bal ve matcha karışımından faydalanabilirsiniz. 

  • MEKSİKA 

    Meksikalı kadınların sağlıklı ve gergin ciltlerinin sırrı ise kaktüs... Öğünlerinde kaktüs salatasına ya da yemeğine yer veren Meksikalılar, zengin mineralli meyve suları da içiyor. Ayrıca cilteki nemi korumak için bu meyveleri yüzlerine de sürüyorlar.

  • ÇİN

    Pirinç suyu, Doğu Asya'da güzellik ve kozmetik alanında 1000 yıldan fazla süredir kullanılıyor. Konu sağlıklı bir cilt ve parlak saçlar elde etmeye gelince, pirinç suyu Çin'deki kadınları yarı yolda bırakmıyor. 

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