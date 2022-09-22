MEKSİKA

Meksikalı kadınların sağlıklı ve gergin ciltlerinin sırrı ise kaktüs... Öğünlerinde kaktüs salatasına ya da yemeğine yer veren Meksikalılar, zengin mineralli meyve suları da içiyor. Ayrıca cilteki nemi korumak için bu meyveleri yüzlerine de sürüyorlar.