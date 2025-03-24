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        Haberler Dünya Güney Kore'de başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han'ın azli reddedildi | Dış Haberler

        Güney Kore'de başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han'ın azli reddedildi

        Güney Kore Anayasa Mahkemesi, 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han Duck-soo'nun azil talebini reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:24
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        Güney Kore'de başbakana azil talebine ret
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        Yonhap'ın haberine göre, "Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu" gerekçesiyle görevden alınan Han'ın azil davasında karara varıldı.

        Anayasa Mahkemesinde, Han'ın azli 5'e karşı 1 oyla reddedildi.

        Bu kararla birlikte daha önce görevden uzaklaştırılan Han, yeniden devlet başkanlığına vekalet edecek.

        Han, kararın ardından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine teşekkür ederek "acil konulara öncelik vereceğini" belirtti.

        Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

        Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Han için de azil kararı verilmiş, yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

        Güney Kore'de, Han hakkındaki azil davasının ilk duruşması 19 Şubat'ta yapılmıştı.

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