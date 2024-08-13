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        Haberler Dünya Güney Kore, artan vakalar nedeniyle Covid-19 önlemlerini artıracağını bildirdi | Dış Haberler

        Güney Kore, artan vakalar nedeniyle Covid-19 önlemlerini artıracağını bildirdi

        Güney Kore'de sağlık yetkilileri, ülke genelinde yaz aylarında artan Covid-19 vakalarının ardından mevcut önlemleri artıracaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:46
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        Güney Kore Covid-19 önlemlerini artıracak
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        Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Covid-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından harekete geçti.

        Artan vakaları kontrol altına almak için alınan önlemleri artıracaklarını bildiren yetkililer; durumun takibini, enfeksiyonların analizini, tedavi ve diğer tıbbi malzemelerin yönetimini geliştirmek amacıyla müdahale ekibini genişleteceklerini duyurdu.

        Yetkililer, ülkede görülen Covid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artmasını bekledikleri için 14 Ağustos'ta uzmanlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

        Güney Kore'de ağustosun ilk haftasında Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirilmişti.

        Yetkililer, 65 yaş üstünün Covid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini aktarmıştı.

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