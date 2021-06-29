Güney Afrika eski Devlet Başkanı Zuma’ya hapis cezası

Reuters / HABERTURK.COM

Eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'ya teslim olması için beş gün müddet tanındı. Aksi takdirde, yetkililer Zuma’nın tutuklanacağını bildirdi. Hakim, Zuma'nın beş gün içinde polis huzuruna çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Jacob Zuma hakkında yürütülen soruşturma, Zuma'nın 2009'dan 2018'e kadar iktidarda olduğu dilimde yolsuzluk iddialarını inceliyor. Zuma iddiaları kabul etmeyerek görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddediyor.

Yargıç Raymond Zondo’nun başkanlığında yürütülen soruşturma için Anayasa Mahkemesi'nden davaya müdahale edilmesi istendi.

Zuma aleyhindeki iddialar, kendisine yakın iş adamlarının devlet kaynaklarını yağmalamasına ve politikaları etkilemesine izin verdiğini içeriyor.

BBC, Reuters