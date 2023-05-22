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Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi öldü

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde 15 Mayıs'tan bu yana yaşanan kolera salgınında 1'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Giriş: 22.05.2023 - 06:37 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi öldü
Güney Afrika'da kolera salgını: 10 ölü
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AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya çevresinde yaşanan kolera salgınında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Pretorya'nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde görülen ishal vakalarının kolera kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 15 Mayıs'tan beri 37'si hastanede olmak üzere 95 kişinin tedavi altına alındığı duyuruldu.

Buna göre son bir hafta içerisinde 1'i çocuk 10 kişi kolera nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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