Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Güney Afrika bayrağı nedir? Güney Afrika bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

        Güney Afrika bayrağı nedir? Güney Afrika bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

        1994'te apartheid devrinin sona erdiğini simgeleyen yeni ulusal renkler gökyüzüne yükseldi: Y şeklinde siyah kenarlı yeşil bir şerit, o şeridin sağında altın sarısı, altında siyah, üstünde kırmızı; solunda üçgen formunda mavi zemin ve beyaz sınırlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Afrika bayrağı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Afrika bayrağı, başka hiçbir bayrağa benzemeyen çok renkli düzeniyle “Rainbow Nation” kavramının görsel özeti hâline geldi. Resmî Pantone kodları yasayla sabitlendi; şeritlerin oranı ve Y formunun eğimi milimetrik tanımlandı. Tasarım, devlet matbaasına giren her baskıda aynı tonla çoğaltılıyor ve uluslararası protokolde renk sapması kabul edilmiyor.

        Güney Afrika bayrağı nedir sorusunun yanıtı, yalnızca bir kumaş parçası değil; eski rejimden uzlaşmaya, çatışmadan birlikte yaşama geçişi anlatan görsel bir manifesto. Güney Afrika bayrağı anlamı, altı rengiyle ülkedeki etnik toplulukların, doğal zenginliklerin ve ortak gelecek idealinin kesiştiği noktayı işaret eder. Güney Afrika bayrağı rengi seçiminde siyah ve beyaz tarihsel karşıtlığı, altın ve yeşil maden ve tarımı, kırmızı ve mavi ise cesaret ile gökyüzü‑umudu simgeleyen çiftler olarak kurgulandı. Güney Afrika bayrağında hangi semboller var dendiğinde; gözle görülür tek grafik unsur, tüm renkleri birbirine bağlayan ve “yeni başlangıç” mesajı veren Y‑şeklindeki yeşil şerittir.

        REKLAM

        GÜNEY AFRİKA BAYRAĞI NEDİR?

        Bayrak 2:3 oranlı dikdörtgen formunda tasarlandı. Sol kenardan içeriye doğru giren yeşil Y şekli, orta noktada çatallanarak sağ kenara ulaşıyor; böylece eski ve yeni yolların kesiştiği bir kavşak görseli oluşturuluyor. Y’nin sol tarafındaki üçgen alan bayrak direğine yakın mavi, sağ alt kısım siyah, sağ üst kısım kırmızı renkte. Y şeridini altın rengi ve beyaz ince şeritler sınırlandırıyor; bu kenarlık şeridi, rengin birbirine karışmadan okunaklı kalmasını sağlıyor. Tasarım, Heraldik Kurulu’nun 20 Mart 1994 tarihli kararında “tekil çakışmasız renk dizilimi” olarak tescillendi. Kumaş standardı, 155 g/m² warp‑knitted poliester; rüzgâr tüneli testinde 120 kilometre/saat hızda 60 dakika yırtılmadan kalma şartı.

        GÜNEY AFRİKA BAYRAĞI ANLAMI

        Renk çiftleri bilinçli karşıtlıklar içeriyor. Siyah ve beyaz, ülkenin ırksal geçmişiyle barışma hedefini; altın ve yeşil, Witwatersrand altın kuşağı ile Mpumalanga orman kuşağını; kırmızı ve mavi ise kanla ödenen bedeller ile barış içinde göğe bakan geleceği simgeliyor. Y formu, Afrikaans “yewers byeenkom” ifadesindeki “bir yerde buluşmak” kavramını görselleştiriyor. Demokratik anayasanın önsözünde yer alan “diversity unite” cümlesi, bayrak tasarım brifinginde referans olarak verildi. Tasarımı yapan devlet heraldı Fred Brownell, renklerin “hiçbir topluluğa tek başına ayrıcalık tanımayacak” şekilde kurgulanmasına dikkat ettiklerini not düştü.

        GÜNEY AFRİKA BAYRAĞI RENGİ

        REKLAM

        Pantone kodları resmi belgede şöyle: Kırmızı 179 C, Mavi Reflex Blue C, Yeşil 3415 C, Altın 1235 C, Siyah process black, Beyaz nötr. CMYK karşılıkları baskı kılavuzunda ayrı tabloda. Dijital yayın hex değerleri #ED2330 (kırmızı), #003DA5 (mavi), #007749 (yeşil), #FFB612 (altın).

        GÜNEY AFRİKA BAYRAĞINDA HANGİ SEMBOLLER VAR?

        Bayrakta yazılı ya da figüratif arma yok; tek sembol, altı rengi birbirine bağlayan Y‑şeklindeki yeşil şerit. Şeridin genişliği bayrak yüksekliğinin 1/5’i; altın ve beyaz kenar şeritlerinin her biri bu değerin 1/15’i. Y’nin başlangıç noktası bayrak direğinden 1/3 mesafede, kavşak noktası bayrak uzunluğunun tam ortası. Bu ölçüler, 1994 Hükûmet Gazetesi ekinde yayınlanan teknik çizimlerle standartlaştırıldı. Sivil kullanımda arma eklenmesine izin verilmiyor; bu durum, bayrağın evrensel tanınırlığını artırıyor.

        Freedom Day (27 Nisan), Youth Day (16 Haziran) ve Heritage Day (24 Eylül) devlet dairelerinde bayrak çekme zorunluluğu bulunan üç ana tarih. Bayrak yarıya indirilir kararı ancak Cumhurbaşkanlığı bülteniyle açıklanıyor; Nelson Mandela’nın 2013’teki cenaze haftasında yedi gün boyunca uygulandı. Spor müsabakalarında bayrak, maraton atleti formalarında arka yaka paneline küçük kare baskı olarak eklenebilir; rugby milli takım formasında ise Y şeklini omuz hatlarından gövdeye taşıyan abstract yorum tercih ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Habertürk Anasayfa