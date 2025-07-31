Güneşin zararlı ışınları cildinizi yakmadan önce önlem alın! Yaz aylarında kıyafet tercihleriniz, hem güneş çarpması hem de cilt kanseri riskine karşı koruma sağlayabilir.

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YAZ SICAKLARI SAĞLIĞINIZI TEHDİT ETMESİN

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek sıcaklık; tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları tetikleyebilir, kurdeşen gibi cilt problemlerine neden olabilir ve güneş çarpması riskini artırabilir. Ayrıca güneşin yaydığı UV ışınları; ciltte lekelenmelere, yanıklara ve uzun vadede cilt kanserine sebebiyet verebilir.

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Bu nedenle, yaz boyunca yalnızca güneş kremi kullanmak yeterli değildir. Sıcağa uygun giyinmek, sağlığınızı korumanın en önemli yollarından biridir.

YAZ SICAKLARINDA NASIL GİYİNMELİYİZ?

Kış aylarında nasıl kalın, yünlü kıyafetler tercih ediyorsak; yazın da vücudu serin tutacak, terletmeyen ve hava alan giysiler seçmeliyiz. Dar kıyafetler, vücudu sıkarak kan dolaşımını zorlaştırır ve terlemeyi artırır. Bu nedenle yaz aylarında bol, rahat ve hafif giysiler giymek hem sağlığınız hem de konforunuz açısından önemlidir.

KUMAŞ SEÇİMİNE DİKKAT EDİN Yaz aylarında kıyafet seçerken yalnızca kesime değil, kumaşa da dikkat etmek gerekir. Sentetik veya polyester kumaşlar terlemeyi artırır ve cildin nefes almasını engeller. Bunun yerine pamuk, keten veya bambu gibi doğal kumaşlar tercih edilmelidir. Bu tür kumaşlar teri emer, kolay buharlaştırır ve cildinizi serin tutar. REKLAM AÇIK RENKLERİ TERCİH EDİN Renk seçimi de yaz giyiminin önemli bir parçasıdır. Açık renkli giysiler güneş ışığını yansıtarak vücudun ısınmasını engeller. Buna karşılık koyu renkler, güneş ışığını emer ve daha fazla ısıya neden olabilir. Ancak dikkat! Açık renkli kumaşlar güneş koruması açısından zayıf olabilir. Örneğin beyaz bir tişört yaklaşık SPF 7 koruma sağlarken, koyu renkli ve sık dokunmuş bir kumaş bu korumayı kat kat artırabilir. GÜNEŞTEN KORUYAN GİYSİLER KULLANIN Eğer uzun süre dışarıda kalacaksanız, hafif ve uzun kollu gömlekler ile bol pantolonlar tercih edebilirsiniz. Cildin büyük bir kısmını örten bu giysiler, güneş yanığına karşı ekstra koruma sağlar. Özellikle omuzlar, sırt ve göğüs bölgesi gibi güneşe duyarlı alanlar için bu oldukça önemlidir. Ayrıca, ultraviyole koruma faktörü (UPF) etiketine sahip giysiler, UV ışınlarına karşı daha etkin koruma sunar.

AKSESUARLARLA GÜNEŞTEN KORUNUN Yazın vazgeçilmez aksesuarları olan şapka ve gözlükler yalnızca stilinizi tamamlamakla kalmaz, sizi zararlı ışınlardan da korur. Şapka: Geniş kenarlı bir şapka, yüzünüzü, kulaklarınızı ve ensenizi gölgede tutar. Hasır ya da beyzbol şapkaları yeterli koruma sağlamayabilir. Bu nedenle tam koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış şapkaları tercih edin. REKLAM Güneş Gözlüğü: Gözlerinizi güneşten korumak için UV filtreli camlara sahip gözlükler kullanmalısınız. Koyu camlar her zaman UV koruması sağlamaz; mutlaka ürün etiketini kontrol edin. Geniş çerçeveli ya da yüzü saran modeller, güneşe karşı daha etkili koruma sağlar. AYAKLARINIZI UNUTMAYIN Açık ayakkabılar, sandaletler ya da parmak arası terlikler tercih ettiğinizde, ayaklarınız doğrudan güneşe maruz kalır. Bu yüzden ayaklarınıza da mutlaka güneş koruyucu krem sürmeyi ihmal etmeyin. Mümkünse ayakları örten hafif ve hava alan ayakkabılar tercih edin. GÜNEŞ KREMİNİ DOĞRU KULLANIN Giysilerinizin örtmediği tüm bölgelere, SPF 30 veya üzeri, geniş spektrumlu ve suya dayanıklı güneş kremi uygulamayı unutmayın. Özellikle uzun süre dışarıda kalacaksanız, güneş kremini iki saatte bir yenilemeniz gerekir.

Yaz sıcaklarında doğru kıyafet seçimi ve korunma yöntemleri ile güneşin zararlı etkilerinden korunabilir, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirebilirsiniz. Unutmayın: Güneşin tadını çıkarmak için önce kendinizi koruyun! Görsel Kaynak: istockphoto