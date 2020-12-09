Tam güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2020 yılının son önemli gök olayı gerçekleşecek. Güneş tutulması ne yazıkki Türkiye'den görülemeyecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam güneş tutulması 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASINA DİKKAT!

13-14 Aralık: Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru tüm dünyadan izlenebilecek

Geçtiğimiz aylarda diğer meteor yağmurlarını izlemiş olabilirsiniz. Ama göktaşı yağmurlarının "kralını" görmek için kendinizi hazırlayın.

İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimci Patricia Skelton, "Çoğu göktaşı yağmuru, Dünya'nın kuyruklıyıldızlardan arta kalan parçaların arasından geçtiği sırada oluyor. Ancak Geminids göktaşı yağmuru farklı. Bu olay, Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçmesiyle oluyor" dedi.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı. Saatte 150'ye varan meteor 13-14 Aralık tarihlerinde izlenebilecek.

Skelton, göktaşlarının atmosfere saniyede yaklaşık 35 kilometre hızla girdiğini anlatıyor. Bu, saatte neredeyse 130 bin kilometre hızda oldukları anlamına geliyor.

Göktaşları atmosfere girdikçe, farklı yönlerden gelen sarı, bazen de yeşil ya da mavi ışık çizgilerini görmeniz mümkün.

Eğer gökyüzünde ışık kirliliği olmazsa bu harika manzarayı seyretmeniz daha kolay. Ancak ışık kirliliğinin yüksek olduğu yerleşim bölgelerinde bile meteor yağmuru görülebilir.

Ve iyi bir haber şu: Geçen yıl bu uzay olayı yaşanırken, göktaşı gösterisinin "düşmanı" olan dolunaya denk gelmiştik. Bu yıl ise Ay'ın görünmez olduğu Yeni Ay evresine denk geliyoruz. Bu da Geminid meteor yağmurunun seyir zevkini yükseltecek.