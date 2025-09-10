Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

        Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

        Doğa olaylarını canlı olarak izlemek isteyenler de 2025 Güneş tutulması tarihini ve saatini merak ediyor. Bu kez tam olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 12:13 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Güneş Tutulması astronomi meraklıları tarafından araştırılıyor. Güneş tutulması Ay'ın, Dünya ile Güneş'in arasına girmesi sonucu Güneş'in tamamının ya da bir kısmının Dünya'dan görülmesini engellemesi olayıdır. Eylül ayında kısmi Güneş tutulması yaşanacak. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

        • 2

          GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

          Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya'nın arasına girmesi sonucu Güneş ışığının Dünya'ya ulaşmasının kısmen ya da tamamen engellenmesi olayıdır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa