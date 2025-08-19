İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azerbaycanlı Günel Zeynelova, çocuk yaşta şöhreti yakalamıştı.

İbrahim Selim, Burcu Esmersoy'a; "Hiç kabul ettiğin bir işle ilgili, 'Allah kahretsin ben bunu neden kabul ettim' dediğin oldu mu? Günel Zeynelova 'Didem' klibi dâhil" sorusunu sormuştu.

Burcu Esmersoy ise şu yanıtı vermişti: Bilmeyenler olabilir. Biz burada kendi kendimize gülüyoruz ama... Yıllarca beni 'Didem' sandılar. Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum. O dönem İstanbul Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde okuyordum. Yakın bir arkadaşım İbrahim Tatlıses'in halkla ilişkilerini yönetiyordu. Bir gün panik içinde beni arayarak; "Klip için ayarladığımız yabancı model gelemedi, bir kız bulmam lazım beni kurtarır mısın?" dedi. Günlük ücreti de iyiydi. "Ne kadar izlenebilir ki bu" dedim... İnternet bu kadar yaygın da değil. Ünlü bir insan olacağımı düşünmemiştim. Değişik bir hatıra oldu.

"BU AÇIKLAMANDAN HİÇ HOŞLANMADIM"

Burcu Esmersoy'un bu sözlerinin sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesinin ardından Günel Zeynelova, 6 yıl sonra Esmersoy'a tepki gösterdi. Zeynelova; "Ben, sen oynadığın için teşekkür ederim. Bir hatıra gibi güzel bahsederim. Bu açıklamandan hoşlanmadım, hem de hiç! İnsan geçmişte yaşadıklarından utanmamalı! Edepsizlik veya şarkı söyleyemeyen insanın klibinde oynamadın. Oranı buranı açmadın, 'gençlik' deyip geç. 2025 cool musunuz şimdi? Neyin komikliği, neyin konusu, neyi konuşuyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Komik olan ne? Komik olan sizin şu anda yaptığınız bence. Ve geçmişinden utanan siz.