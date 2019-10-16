Gündoğdu Marşı nedir? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmak üzere kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında bir grup gencin Gündoğdu Marşı seslendirmesi oldu. İşte, Gündoğdu Marşı sözleri ve anlamı...

GÜNDOĞDU MARŞI NEDİR?

26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı yani Büyük Taarruz’un ardından Türk ordusu, 30 Ağustos’ta kesin olarak zafer kazanır. Afyon-Kütahya üzerinden İzmir’e ilerleyen Türkler, 9 Eylül 1922’de kesin olarak İzmir’i işgalden kurtarır.

Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, Türk insanının vatan uğruna canlarını feda edişini anlatmak için yazılmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşunu tasvir eden bu marş, 1960’lı yıllardan sonra solcu kesim tarafından benimsenerek söylenmiştir. Ayrıca Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere çoğu taraftar grubu da bu marşı tribünlerde seslendirmiştir.

GÜNDOĞDU MARŞI SÖZLERİ

Gün doğdu, hep uyandık,

Siperlere dayandık.

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,

Ata cenge buyurdu,

Türk'ün asker olduğunu

Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Âşık eder herkesi.

Üstümüzden eksilmesin,

Al bayrağın gölgesi!