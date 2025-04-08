Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine Dilek K'nin (43) Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

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BASKINLA 4 YIL SONRA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre adrese yapılan baskın sonucu yakalanan firari kadın, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

85 SUÇTAN DOSYASI VARDI

Firari hükümlünün, "nitelikli dolandırıcılık", "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 85 kaydının bulunduğu öğrenildi.

18 İLDE 38 ARAMA KAYDI

Emine Dilek K'nin suç işlemeye devam ettiği ve 18 ilden de 38 aranma kaydının bulunduğu bildirildi.

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