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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı | SON DAKİKA HEBERLERİ | Son dakika haberleri

        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!

        Kütahya'da, 4 yıldır aranan ve hakkında dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, 43 yaşındaki Emine Dilek K, yakalandı. Hükümlünün, 85 kaydının bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:09
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        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
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        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine Dilek K'nin (43) Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

        BASKINLA 4 YIL SONRA YAKALANDI

        AA'da yer alan habere göre adrese yapılan baskın sonucu yakalanan firari kadın, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        85 SUÇTAN DOSYASI VARDI

        Firari hükümlünün, "nitelikli dolandırıcılık", "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 85 kaydının bulunduğu öğrenildi.

        18 İLDE 38 ARAMA KAYDI

        Emine Dilek K'nin suç işlemeye devam ettiği ve 18 ilden de 38 aranma kaydının bulunduğu bildirildi.

        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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