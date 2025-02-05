Samsun'da kaza, Kavak ilçesinde, Samsun-Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

"CAN PAZARI YAŞANDI"

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.