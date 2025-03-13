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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: 5 yaşındaki Kutay Gökçe'den kahreden haber | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangında yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:13
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        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
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        Muğla'da olay, 23 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Kutay Gökçe (5), dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti.

        YALNIZ KALDIĞI ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralanan Kutay Gökçe ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MUĞLA'DAN İZMİR'E SEVK EDİLDİ

        Vücudunda 3'üncü derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        17 GÜN SONRA ACI HABER

        Yoğun bakı ünitesinde tedavi gören Gökçe, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        #Kutay Gökçe
        #Son dakika haberler
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