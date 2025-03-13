5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangında yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Muğla'da olay, 23 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Kutay Gökçe (5), dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti.
YALNIZ KALDIĞI ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
DHA'daki habere göre burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralanan Kutay Gökçe ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MUĞLA'DAN İZMİR'E SEVK EDİLDİ
Vücudunda 3'üncü derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
17 GÜN SONRA ACI HABER
Yoğun bakı ünitesinde tedavi gören Gökçe, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.